Muharrem İnce, Milletvekili Bircan'ın Vefatı Üzerine Hastaneye Geldi

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce
, "Yol, mücadele arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.
Muharrem İnce, CHP Edirne
Milletvekili Erdin Bircan
'ın vefatı üzerine İbn-i Sina
Hastanesine geldi. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yol, mücadele arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Hep bekledik, bir umuttur dedik. İnşallah kurtulacak dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızdı" dedi. - ANKARA
Erdin Bircan,Cumhuriyet Halk Partisi,Milletvekili,Muharrem İnce
18 Kasım 2018 Pazar 12:39