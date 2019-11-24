Haberler » Güncel » Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden bir yorum daha - Haber

Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden bir yorum daha

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Kendisiule ilgili kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Özkoç, "Partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir" dedi.

24.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:17

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'in açıklamalarına ilişkin, "Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şöyle dedi:

"PARTİYİ YIPRATACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAMIZ GEREKİR"

"Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir. Parti içindeki mücadele partiye zarar vermemeli. Partiyle ilgili kaynak olarak partiyi göstermek doğru değil. CHP'nin yükselişinden rahatsız olan kesimler bir tezgah kurmuşlar bu tezgaha bizim yardımcı oluyor olmamız sadece hem partimize hem de kendi siyaset anlayışımızı zayıflatır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"BU KUMPASIN DEĞİRMENİNE HİÇ BİR PARTİLİMİZ SU TAŞIMAMALIDIR"

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti sözcüsü Faik Öztrak da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır'' ifadelerini kullanmıştı.

"DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuş, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" ifadesini kullanmıştı.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım" demişti.

İmamoğluİmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır

AK PartiAK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım

AK PartiAK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden bir yorum daha

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Engin Özkoç, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
18:27 Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han'dan uluslararası topluma çağrı
18:27 Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı
18:26 Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı
18:25 Adana emniyetinden helikopter destekli uygulama (2)
18:23 Nata Vega'daki Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 18:29:29