Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden bir yorum daha

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'in açıklamalarına ilişkin, "Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şöyle dedi:

"PARTİYİ YIPRATACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAMIZ GEREKİR"

"Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir. Parti içindeki mücadele partiye zarar vermemeli. Partiyle ilgili kaynak olarak partiyi göstermek doğru değil. CHP'nin yükselişinden rahatsız olan kesimler bir tezgah kurmuşlar bu tezgaha bizim yardımcı oluyor olmamız sadece hem partimize hem de kendi siyaset anlayışımızı zayıflatır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"BU KUMPASIN DEĞİRMENİNE HİÇ BİR PARTİLİMİZ SU TAŞIMAMALIDIR"

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti sözcüsü Faik Öztrak da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır'' ifadelerini kullanmıştı.

"DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuş, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" ifadesini kullanmıştı.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım" demişti.