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Muharrem İnce'nin 'çete' iddiaları CHP Genel Merkezi'nde dinlenecek

"Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddialarının ardından adı ön plana çıkan ve "Bana CHP içindeki bir çete tarafından kumpas kuruldu" diyen Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'ne çağrılacak. Merkez, İnce'nin iddialarını dinleyecek ve gerekirse komisyon kurulacak.

27.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:30

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, parti yönetiminde 'çete bulunduğu' iddiası Genel Merkez'de büyük tepki yarattı. Kılıçdaroğlu'nun davetini beklemeden basın toplantısı düzenleyen İnce'nin bu iddasının parti yönetimi tarafından olayların soğumasından sonra dinleneceği belirtildi.

Muharrem İnce'nin parti yönetimine dönük eleştirilerin bir bölümünü, yaptıkları sekiz dakikalık konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aktardığı öğrenildi.

İNCE, GENEL MERKEZ'E ÇAĞRILACAK

Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye, bu eleştirileri ve iddialarını daha sonra dinleyeceğini söylediği ancak İnce'nin bu daveti beklemeden basın toplantısı yapmasının partide gerilimi yarattığı da kaydedildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; parti kaynakları, tartışmanın durulmasından sonra İnce'nin Genel Merkez'e çağrılarak dinleneceğini ve gerekirse iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulabileceğini belirtti.

"ÇETE SÖYLEMİ BÜHTANDIR"

Kılıçdaroğlu, "İnce'nin parti yönetimine dönük bazı kişilerin çeteleştiği yolundaki iddiasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna, "CHP içinde çete bulunduğunu söylemek gaflettir, bühtandır (kara çalmadır)" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Rahmi Turan'ın " 'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısının ardından bahsi geçen yazıdaki CHP'li olduğu öne sürülen Muharrem İnce, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kanıtlarsanız, Taksim'de kendimi yakarım" demişti. İnce ayrıca CHP içinde bir çete olduğunu ve kendisine bu çete tarafından bir kumpas kurulduğunu dile getirmişti.

Muharrem İnce'nin 'çete' iddiaları CHP Genel Merkezi'nde dinlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Beştepe, Politika, Güncel


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