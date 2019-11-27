İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda parti yönetimine ciddi eleştirilerde bulunmuştu. İnce, kumpas olarak nitelediği " Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarının arkasında CHP genel merkezinde bulunan bir çetenin olduğunu iddia etmiş, bu çetenin geçen yaz aynı teknede tatil yaptığını öne sürmüştü.

İnce'nin iddiasının ardından Akşam Gazetesi'nde çıkan bir haberde geçen yaz aynı teknede tatil yapan isimlerin CHP yöneticileri Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaya adı geçen isimlerden peş peşe yalanlamalar geldi.

"HADİ ORADAN ÇETE SİZSİNİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin ismini kullanmadı ancak "Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, çete diye yayın yapan bütün yandaş medyaya haydi oradan diyorum. Çete sizsiniz. Bundan sonra derdinizi mahkemeye anlatın. Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez. CHP muhterislere yenilmez. CHP umuttur" dedi.

Tuncay Özkan

DAHA ÖNCE DE GERİLMİŞLERDİ

İnce ve Özkan arasındaki ilk atışma Sözcü baş yazarının yazısıyla başlayan tartışmadan sonra olmadı. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra da iki isim medya aracılığıyla birbirine girmişti. Muharrem İnce Halk TV'de katıldığı bir programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia etmiş, "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" demişti.

Tuncay Özkan da o dönem yaptığı açıklamada, İnce'ye "Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısının ardından bahsi geçen yazıdaki CHP'li olduğu öne sürülen Muharrem İnce, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kanıtlarsanız, Taksim'de kendimi yakarım" demişti. İnce ayrıca CHP içinde bir çete olduğunu ve kendisine bu çete tarafından bir kumpas kurulduğunu dile getirmişti.