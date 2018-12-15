CHP'de İstanbul İçin Adı Geçen Muharrem İnce, Seçim Çalışmalarına Bursa'da Başladı

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinde tüm ülkeyi karış karış gezeceğini söyledi. Seçim çalışmalarına Bursa Orhangazi'den başlayan İnce, "Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, bende şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

İNCE'YE YOĞUN İLGİ

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya indi. Seçim çalışmalarına Orhangazi'den başlayan İnce, partililer ve Orhangazi Belediye başkan adayı Çetin Çoklar ile birlikte ilçede vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet alanından Hürriyet mahallesine kadar yürüyen İnce, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Sık sık yolunu kesen vatandaşlar İnce ile fotoğraf çektirmek için birbiri ile yarıştı.

KAHVEHANEDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Muharrem İnce, Hürriyet mahallesinde bir kahvehanede vatandaşlara seslendi. Siyasetçinin sokakta bir saat gezdikten sonra nabzı tutabildiğini ifade eden İnce, "Orhangazi'de gördüğümü söyleyeyim. Bende hep Yalova'da seçmenlere ismiyle hitap ederdim. Bir kere bu on numara. Çetin Çoklar insanlara hep isimleri ile hitap etti. İki, milletin gözlerindeki ışığı gördüm. Yani yanılmam kolay kolay. Bence Orhangazi olmuş." dedi.

İSTANBUL ADAYLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sorulan İnce, "Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı" dedi.

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİM"

31 Mart seçimleri için Türkiye'yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, bende şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

İnce, partisine yönelik sorulara ise, 'Parti içi tartışmalara girmeyeceğim' diyerek cevap verdi.