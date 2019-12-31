Muharrem İnce ve Vefa Salman arasında buzlar eriyor

Aralarındaki kırgınlık sebebiyle uzun süredir yan yana gelemeyen CHP'li Muharrem İnce ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman arasındaki buzlar eriyor mu dedirten bir açıklama geldi. Vefa Salman, "Muharrem İnce mutlaka kurultay delegesi yapılmalıdır" dedi.



Yalova'da 2015 yılında CHP'den belediye başkanı seçilen ve bu süreçte o dönem Muharrem İnce'nin de desteğini alan Vefa Salman'la İnce'nin arası zamanla açıldı. 2019 yılındaki mahalli seçimde Muharrem İnce, Vefa Salman'ın hiçbir çalışmasında bulunmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yan yana pek gelmeyen ikili bir ya da iki kez aynı kare içerisinde bulundu. Partinin delege seçimlerinde de Vefa Salman'ın Muharrem İnce'nin delege seçilmesini engellediği yönünde söylentiler çıksa da, bu ne İnce, ne de Salman kanadından doğrulanmayarak sadece bir iddia olarak kaldı.



Muharrem İnce ve Vefa Salman arasındaki buzların erimesi yönünde ilk adım ise Vefa Salman'dan geldi. Salman, "Parti büyüğüm" dediği Muharrem İnce'nin mutlaka genel merkez kurultay delegesi yapılması gerektiğini dile getirdi. Salman açıklamasında, "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım der Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri. Artık yeni şeyler söylemek ve eski közlerin üzerini de küllemek lazım elbette. Dünyada bu kadar süre iktidara gelemeyen, ancak halen bu denli canlı olan bir başka parti yok. CHP'nin böyle bir yapısı var. Ancak gelinen nokta itibarı ile artık Türk halkı kavga istemiyor, huzur istiyor, barış ve kardeşlik istiyor. Bunu yapacaksak önce kendi evimizin önünü süpüreceğiz. Dolayısıyla partide bu huzur ve kardeşlik ortamının sağlanması lazım. Demokratik olarak çok seslilik elbette iyi ve güzel, ama bazı sıkıntıların doğduğu zamanda tek ses, tek nefes, tek yürek olmak gerekiyor. Her şeyi geride bırakıp, ileriye bakıp, yeni bir başlangıç yapmak da gerekiyor. Bu adımın artık Yalova'da parti içerisinde de atılması gerekiyor. Delege seçimleri yapıldı. Yine bana yönelik bir sürü suçlama gündeme getirildi. Ben parti içerisindeki bu seçimlere çok da müdahil olmadım. Sadece bir STK başkanını siyasete karışmak bulunduğun yer itibarı ile doğru değildir anlamında uyardım. Sayın Muharrem İnce'nin de mahalle delege listesine yazılmamasına benim sebep olduğum yönünde bir takım suçlamalar da oldu. Yalova'da merkez ilçe başkanı ve il başkanı kim olacak bu konu merak ediliyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bundan bir süre önce yaptığı toplantılarda artık partide kavga istemediğini, huzur istediğini bize kesin bir dille ifade etti. Uzlaşının şehirlerde sağlanıp, tek bir aday etrafında toplanıp, tek liste ile seçime girilmesini salık vermiş. Bunu doğru ve haklı bir yaklaşım olarak buluyorum. Antidemokratik bir durum değildir. Bunun partide birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sağlanması adına atılması gereklidir. Yalova'da da parti içerisinde bir takım kırgınlıklar var. Ben mümkün olduğunca parti içindeki bu kırgınlıkların ve kaosun dışında kalmaya çalıştım. Partide bundan sonra kurultay delegeliği tartışması olacaktır. Bu dönem 4 olan kurultay delegesi sayısı 6'ya çıktı. Bu bir avantajdır. Bana Muharrem İnce'nin kurultay delegesi olmak istediği yönünde duyumlar geliyor. Benim de bu konuda fikrimi soranlar oluyor. Parti bu anlamda delegasyon üçe bölünmüş durumda. Artık partinin başında birlik ve beraberliği sağlayacak yöneticilere ihtiyaç var. Partinin artık kavgadan beslenmemesi lazım. Bunu Yalova açısından da söylüyorum. Ben artık hiçbir şekilde bu kaosun ve kavganın içerisinde olmayacağım" dedi.



"Ahde vefa herkese lazım"



Konuşmasının bir bölümünde ise, "ahde vefa" vurgusu yapan Salman, "Kurultay delegeliği için de şunu söylemek durumundayım. Ahde vefa önemli bir şeydir. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, Muharrem İnce'ye tepki koyan, kızan bir kesim olduğunu da biliyorum. Ama şunun altını çizmek isterim ki, vefa bir gün gelir herkese lazım olur. Muharrem İnce bu partide 5 dönem milletvekilliği yapmıştır. Aramızdaki sorun ve problem ne olursa olsun, o başka bir şeydir. Ama doğru tektir. Olaylara sübjektif değil, objektif bakmamız lazım. Bana göre bu ilde 5 dönem milletvekilliği yapan, partide grup başkan vekilliği yapan, cumhurbaşkanı adayı olan bir parti büyüğümüzün Yalova'dan kurultay delegesi yapılması çok önemlidir. Mutlaka kurultay delegesi yapılmalıdır. Bu şekilde de ona olan vefamızı göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Parti Yalova'da da, Türkiye'de de iktidar olmak istiyorsa iç huzurunu yakalamak zorundadır. Partinin ağabeyleri bunu yapmak zorunda. Ben de Yalova'da partinin ağabeylerinden birisi sayılırım. Bu anlamda bana düşen ne varsa ben de yapmaya hazırım. CHP bayrağının Yalova Belediyesi'nde 2 dönem ardı ardına dalgalanması da benim CHP'ye bırakacağım bir mirastır" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA