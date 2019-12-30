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Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekincelerini açıkladı: Pilde dışa bağımlı olabiliriz

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli otomobili sonuna kadar desteklediğini belirten İnce, "Biz yıllarca, otomobilde neden başarılı olamadık? Motorda dışa bağımlı olduğumuz için. Şimdi de pilde dışa bağımlı olabiliriz" dedi.

30.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:57

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili konuşan İnce,"Çok iyi araştırdım bu konuyu. Belki 50 kez başarısız olup, 51'de başarılı olacağız. 175 bin araç üretilecek. Birisi 'Bu çok az. Sistem yürümez.' diyor. Acaba öyle mi dedim. Münih'te bir Alman otomobil fabrikasında saniyede 58 saniyede bir otomobil çıkıyor. İki vidayı sıkıyor, diğeri geliyor. Bir saat 3600 saniye. Bir gün86400 saniye. Çarpı 365 derseniz... 550 bin civarında araç üretiyor bir fabrika. Demek ki 175 bin sayısıyla ilgili çelişkiler doğru. Biz yerli üretim yapıyoruz zaten. Yerli marka sorunumuz var bizim. 13 yıl teşvik veriyoruz artı 6.5 yıl daha. 300 nitelikli işçi olacak. Brüt asgari ücretin 20 katı maaş vereceğiz, 60 bin TL civarı... Hiç itirazım yok." ifadelerini kullandı.

"BENZİNLİ VE DİZEL YAPILMAMASI BENİ SEVİNDİRDİ"

Yerli otomobilin benzinli ya da dizel olarak yapılmamasına sevindiğini söyleyen Muharrem İnce, "1.5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde meydanlarda şunu söyledim; Pil, aküler... Binlerce öğrenciyi yurt dışına göndereceğim, doktora yaptıracağım dedim. 1.5 yıl sonra dediğim noktaya geldik. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olsaydım en az 5000 öğrenci pil konusunda, akü konusunda doktora yapmış olacaktı." dedi.

"PİLDE DIŞA BAĞIMLI OLABİLİRİZ"

Yerli otomobil ile ilgili çekincelerini de dile getiren Muharrem İnce, "Sıkıntılar neler... Bir bataryanın ağırlığı 300 kilogram. Sanıldığı kadar çevreci değil. Elektrik üretmek için de çevreye zarar veriyorsunuz. Biz yıllarca, otomobilde neden başarılı olamadık? Motorda dışa bağımlı olduğumuz için. Şimdi de pilde dışa bağımlı olabiliriz. Çok iyi araştırdığımı söylüyorum" diye konuştu.

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