Muharrem Urun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS SUSUZ belediye başkan adayı olan Muharrem Urun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS SUSUZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Muharrem Urun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS SUSUZ adayı Muharrem Urun kimdir? BTP KARS SUSUZ adayı Muharrem Urun yüzde kaç oy aldı?

Muharrem Urun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS SUSUZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Muharrem Urun SUSUZ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. SUSUZ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Muharrem Urun adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

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