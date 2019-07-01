01.07.2019 17:06
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MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI

MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI

FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı.

FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazada 20 gündür muhasebeci olarak çalışan Gökhan T. (29) içeride kimsenin olmadığı bir anda kasada bulunan 50 bin lira değerindeki dövizi çaldı. Mağaza sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gökhan T. (29) bir gün sonra Beyoğlu 'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı.  Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan  Gökhan T.'nin kasada bulunan paraları çalma anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kasada bulunan paraları cebine dolduruyor. Şüpheli daha sonra mağazadan çıkarak, uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Beyoğlu , Güncel

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