Muhasebeciler bayramlaştı

Çok sayıda muhasebeci meslek mensubunun katıldığı bayramlaşmada Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygularının en güzel göstergesi olan, bir mübarek Kurban Bayramını daha yaşamanın mutluluğu içerisinde geçirdiklerini vurguladı.

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygularının en güzel göstergesi olan, bir mübarek Kurban Bayramını daha karşılamanın mutluluğu içerisinde bulunmaktayız.

Bizler için sayısız hikmet ve derin anlamı olan kurban ibadetini yerine getirmekle mükellef, gerekli şartları taşıyan kişiler hem ibadetlerini gerçekleştirmiş olmakta hem de sosyal yardımlaşma ile ihtiyacı olan kişilere destek vermektedirler. Bu duygularla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bayramlaşmaya önem göstererek katılan meslektaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum"