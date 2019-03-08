Muhasebecilere 'İstihdam Seferberliği' Anlatıldı

Kaynak: İHA

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliği ile ilgili muhasebeci ve mali müşavirlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıya ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.Kampanyanın detaylarını muhasebecilere anlatan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından hazine ve maliye bakanımız, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 Bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün" dedi.Kampanyanın şirketlere anlatılması konusunda muhasebecilere büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Uslu, "Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Bunun için sizlerin katkısını bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN