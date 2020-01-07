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Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi

ABD tarafından Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile füzeyle vurularak öldürülen Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi.

07.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:30 Mühendis'in naaşı memleketi Basra'ya getirildi
ABD tarafından Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile füzeyle vurularak öldürülen Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı memleketi 'ya getirildi.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD uçakları tarafından Bağdat Havalimanı'nda ABD tarafından düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile aynı araçta bulunan Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in naaşı, İran'da yapılan DNA testi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Basra'ya getirildi. İran-Irak arasındaki Şelemce sınır kapısından memleketi Basra'ya getirilen Mühendis'in naaşını karşılayan yüz binlerce kişi, ABD karşıtı slogan attı.
Mühendis'in naaşı Basra'daki törenin ardından Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, Basra, Güncel

Kaynak: İHA

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