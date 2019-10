Mühendis odalarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı inşaat, harita ve kadastro, jeoloji, ve orman mühendisleri odalarının Bursa şubeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.Şubelerin yönetim kurullarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda 40 yıldır Türkiye 'ye musallat olan bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığı hatırlatıldı.Ülkesini ve milletini seven, iktidarından muhalefetine tüm kesimlerin kayıtsız şartsız desteklediği bu harekatın bölgeyi terörizmden temizlemek, ülkenin, devletin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ve her türlü meşruiyetinin olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadele yer verildi:"Uygarlıklarını sömürgeler ve zulümler üzerine kurmuş emperyalist devletlerin kirli elleri, yüzyıllardan beri olduğu gibi yine Orta Doğu üzerinde hareket etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde Türkiye'nin olmazsa olmazlarını, farklılıklarını, can damarlarını ve bütünlüğünü bozmaya, milletimizi bölmeye yönelen emperyalist ülkelerin maşası terör örgütü ve uzantıları da bu sahnede yerini almış görünmektedir."Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'nin üçüncü defa meşru müdafaa hakkını kullandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk mühendislerinin üst kuruluşu olan TMMOB yöneticilerinin yüz binlerce üyesini ilgilendiren bir konu hakkında üyelerinin herhangi bir bilgisi olmadan ve görüşü alınmadan, tamamıyla kendi fikirleriyle 10 Ekim'de yaptıkları açıklamaya katılmamız mümkün değildir. Bazen 'iç kanamaları önlemek için büyük operasyonlar yapmak şarttır' düsturu ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Aziz milletimiz emin olsun ki Türk mühendisleri devletinin ve ordusunun yanındadır."