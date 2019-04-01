Mühendisler, Almanya İçin Büyüme Tahminini Düşürdü

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Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya ekonomisine yönelik 2019 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdü.Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, Almanya ekonomisinin bu yıl için büyüme tahminini artan ekonomik belirsizliklerden dolayı aşağı yönlü revize etti. Dernek, Almanya ekonomisine yönelik geçen yıl eylül ayında yüzde 2 olarak paylaştığı 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1'e düşürdü.Aşağı yönlü revizeye sebep olarak da "ticaret ihtilafları" ve "yavaşlayan küresel ekonomi" gösterildi.VDMA Başkanı Carl Martin Welcker, hem yurt içinde ve hem de yurt dışında işlerin ivme kaybettiğini belirterek, "Önemli pazarlardaki politik nedenlerle ortaya çıkan riskler etkilerini gösteriyor ve yakın zamanda çözüm görünmüyor." dedi.