Mühendisliği bırakıp hayallerinin peşinden gitti, 2 altın madalya kazandı

Mühendisliği bırakıp hayallerinin peşinden gitti, 2 altın madalya kazandıHiç eğitim almadan 3 boyutlu pasta yapmaya başladı, şimdi öğrenci yetiştiriyorBURSA - Bursa 'da 8 yıl ziraat mühendisi olarak çalışıp çocukları olunca ara vermek zorunda kalan kadın, can sıkıntısından başladığı pasta süsleme işinde 2 altın madalya kazandı. Şule Küçükyılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi 'nden ziraat mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra 8 yıl mesleğini yaptı. 2010 yılında çocuğu olduğu için işine ara veren Yılmaz, can sıkıntısından evde 3 boyutlu pastalar yapmaya başladı. Başta bu pastaları hobi olarak yaptı. Yaptığı 3 boyutlu pastalar çevresi tarafından çok beğenilince eşine dostuna da yapmaya başladı. 2014 yılında yaptığı işlerin örneğini Bursa'nın tanınmış pastanelerine götürüp gösterdi. Yaptığı işler çok beğenildi ve kendisine iş teklifinde bulunuldu. 2016 yılında katıldığı İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivalinde altın madalya kazandı.Pastanedeki işinden ayrılan Şule Küçükyılmaz, kendine kurs merkezi açarak bu mesleği meraklılarına öğretiyor. Aynı zamanda gelen siparişler üzerine istenilen modelde 3 boyutlu pastalar yapıyor. 1 ay önce Lüksemburg 'da düzenlenen Dünya Aşçılık Kupasında artistlik figür kategorisinde altın madalya kazanarak ülkemizi en güzel şekilde temsil etti.Başarı dolu hikayesini anlatan Şule Küçükyılmaz, "Ben 2000 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldum. 8 yıl mesleğimi yaptım. 2010 yılında çocuğum dünyaya gelince işime ara vermek durumunda kaldım. Bu esnada evde can sıkıntısından figürlü pasta yapmaya başladım. Yaptığım pastalar çevrem tarafından çok beğenildi. Herkes bana da yap demeye başladı. Böylelikle pasta yapmaya başladım. 4 yıl çevremdeki insanlara pasta yaptım. Daha sonra yaptığım örneklerden birkaç tanesini Bursa'daki tanışmış pastaneye götürdüm. Yaptığım işleri görünce bana iş teklifinde bulundular 2 yıl burada çalıştım. 2016 yılında katıldığım İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivalinde altın madalya kazandım. Şimdi kurs merkezi açarak öğrenci yetiştiriyorum. 1 ay önce Lüksemburg'da düzenlenen Dünya Aşçılık Kupasında artistlik figür kategorisinde altın madalya kazanarak ülkemizi en güzel şekilde temsil ettim" dedi.