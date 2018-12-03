Mühendislik Fakültesi Dekanları İskenderun'da Toplandı

Mühendislik Dekanları Konseyinin (MDK) 36. toplantısı, İskenderun
Teknik Üniversitesinde (İSTE) düzenlendi. Türkiye
'deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinin dekanları, İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Konferans Salonunda düzenlenen 36. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısında bir araya geldi.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
, toplantının açılışında mühendislik programlarının endüstri 4.0 modeline entegrasyonu konusunda bilgiler vererek, "teknoversite" vizyonunu tanıttı.
Toplantıya katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da toplantıda, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemimiz Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Süreçler" konulu sunum yaptı.
Eğitim öğretim süreçlerinde iyi uygulama örnekleri ile Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve ABD
merkezli uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki yükseköğrenim programları akreditasyon kuruluşu ABET deneyimlerinin değerlendirildiği panel düzenlenen toplantı sonunda, konuk dekanlara İSTE tanıtıldı.
Toplantıya, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas
, Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Eskişehir
Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, İstanbul
MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin
de katıldı.
Dereli,Türkiye,İskenderun
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:57