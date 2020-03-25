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Mühendislik öğrencisi kazada öldü

İzmir'de bir üniversitede mühendislik okuyan Burak Can Sarıkaya (23), okulların tatil olması sebebiyle Sinop'un Gerze ilçesine ailesinin yanına gelirken geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.

25.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:49
Mühendislik öğrencisi kazada öldü
İzmir'de bir üniversitede mühendislik okuyan Burak Can Sarıkaya (23), okulların tatil olması sebebiyle Sinop 'un Gerze ilçesine ailesinin yanına gelirken geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burak Can Sarıkaya'nın kullandığı otomobil Sinop-Samsun yolu İdemli mevkisinde kaza geçirdi. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Sarıkaya'nın bedeni, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Otopsi yapılmak üzere Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya'nın cenazesinin 26 Mart Perşembe günü öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Gerze Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Burak Can, Sarıkaya, Gerze, Sinop, 3. Sayfa

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