Mühendislik ve Savunma Sanayi Sektörü Zirvede Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:08

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 17'den yüzde 65'e çıktığını belirterek, "Bu çok önemli bir gelişme. Bunun yansımalarını terörle mücadelede, yine sınır ötesi harekatlarda bariz şekilde yaşıyoruz." dedi.SAÜ Makine Mühendisliği Topluluğu'nca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mühendislik ve Savunma Sanayi Zirvesi'nde, sektör temsilcileri bir araya geldi.Zirvenin açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan, savunma sanayi alanındaki gelişmelerden gurur duyduklarını söyledi.Alınacak mesafelerin olduğuna işaret eden Savaşan, "Böyle konulara ilgi duyan gençler, ümidimizi kat kat artırıyor. Savunma sanayinde son yıllarda kaydettiğimiz gelişmelerin elimizi hem terörle mücadelede hem de bölgesel sorunlara müdahil olma konusunda ne kadar güçlendirdiğini hepimiz gördük, yaşadık." diye konuştu.Savaşan, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında yerlilik oranının artmasının katkısının anbean izlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Dış politikada doğrudan sizi ilgilendiren olaylarda yeterli gücünüz yoksa isteseniz bile adım atamıyorsunuz. O yüzden son 10 yıldır ya da belki daha geriye gidebiliriz, savunma sanayi alanında artan yerliliğin ki bütçesel anlamda yüzde 65'i aştığı söyleniyor, yüzde 17'lerden yüzde 65'lik yerlilik oranına çıktığımızı biliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunun yansımalarını terörle mücadelede, yine sınır ötesi harekatlarda bariz şekilde yaşıyoruz."Zirvede, ASELSAN Ar-Ge Direktörü Dr. Ahmet Fazıl Yağlı, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun ve HİDROAN Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç, savunma ve makine sanayi alanına ilişkin sunum gerçekleştirdi.Konuşmacılar, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.