Mühendisten ev yapımı "sivrisinek kovucu"İnşaat yüksek mühendisi Şahnur Yılmaz Altun: "Tamamen yerli ve doğal bir ürün"ANKARA - İnşaat yüksek mühendisi Şahnur Yılmaz Altun, çocuklarını sivrisinekten korumak için kendi imkanlarıyla doğal yağlardan oluşan 'sivrisinek kovucu spreyi' yaptı. Bu spreyi Ekoloji Yaşam Günleri'nde vatandaşlara anlatan Altun, "Tamamen yerli ve doğal bir ürün" dedi. Başkent'te Çankaya Belediyesinin de desteğiyle, Çerçöp Çorbacılar Topluluğu tarafından "Ekolojik Yaşam Günleri" gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarından film gösterimlerine, söyleşilerden sunumlara kadar birçok etkinliğin yer aldığı organizasyon, Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin ev sahipliğinde yapılıyor. "Kendin yap" atölyelerinden küresel ısınmayla ilgili sunumlara kadar ekolojik yaşamla ilgili birçok etkinliği içinde barındıran program, akşama kadar sürecek."Tamamen yerli ve doğal bir ürün"Etkinlikte en çok dikkat çeken ürünlerden biri ise "sivrisinek kovucu spreyi" oldu. Bu ürün, özel olarak açılan bir atölye salonunda gerçekleştirilen sunumla anlatıldı. Ürünü yapan inşaat yüksek mühendisi Şahnur Yılmaz Altun, "Doğal yaşama çok önem veren biriyim. Küçük bir bahçem var ve orada çocuklarımı paketli ve kimyasal ürünlerden uzak tutmak için çalışmalar yapıyorum. Çocuklarımı sivrisineklerden uzak tutmak için sivrisinek kovucularla ilgili bir çalışma yaptım. Bunun sonucunda bir 'sivrisinek kovucu' yaptım. Bugün burada onu anlatmaktayım. Tamamen yerli ve doğal bir ürün. Her evde bulunabilecek malzemelerden yapıyorum. Bugün yaptığımız karışımda 30 cc saf suya, 10'ar damla nane yağı, çay ağacı yağı ve lavanta yağı koyduk. Özellikle lavanta sinekleri uzak tutan bir yağdır. Çay ağacı yağı ise oluşan kaşıntının geçmesini sağlar. Ben bu karışımı yazın çocuklarımda kullanıyorum ve her zaman olumlu tepkiler aldım. Bugün burada düzenlenen etkinliklerin hepsi çok güzel olmuş. Ben ilk defa buraya geldim. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Bugün burada birçok şey öğrendik"Sivrisinek kovucu spreyinin yapılışını izleyen Elif Aytekin, " Ankara 'da bile akşamları sivrisinek var. En basit ihtiyaçlardan biri de sivrisineğin ısırmasını engellemek. Bu konuda çok basit yöntemler var. Ana malzemesi su olan ve değişik maddelerin de katılmasıyla içerisinde kimyasal madde olmadan bunu yapabiliyorsunuz. Bugün burada birçok şey öğrendik. Yeri geldiği zaman burada öğrendiğim bilgileri kullanacağım" şeklinde konuştu."Ekolojiye dair her türlü atölye başlığını buraya koymaya çalıştık"Düzenlenen tüm etkinliklerle ilgili genel bir bilgi veren Çerçöp Çorbacıları Topluluğu gönüllüsü öğretmen Sema Nur Özkan, şunları kaydetti: "Bizler pazar veya marketlerde fazla kalan gıdaları topluyoruz. Onlarla beslenip onlardan çorba yaparak dağıtıyoruz. Biz bu yaptığımı şeyi Çankaya Belediyesine proje olarak sunduk. Onlarda bunu çok beğendi. Ardından ilk aşama olarak bir festival yapmaya karar verdik. Bu festivalin konu başlığı 'ekoloji' bu sebeple ekolojiye dahil her şey var. Dolayısıyla bugün buradaki atölyelerde kullandığımız tohumlardan, ektiğimiz bitkilerden, mutfakta yediğimiz yiyeceklere kadar hiçbir sömürü olmadan, hiçbir canlıya zarar vermeden nasıl hayata geçiririz bunlara dair her şey var. Burada dikişte yaptık. Kendimiz nasıl tasarlarız. Alternatif yöntemler neler? Aslında bugün burada bunları konuşuyoruz. Etrafımızdaki sinekleri nasıl kovabiliriz? Buna dair sinek kovucu atölyesi kurduk. Hayata dair, ekolojiye dair her türlü atölye başlığını buraya koymaya çalıştık. 2 günde ekolojiyi insanlara tanıtmak asıl amacımız değil, bizim asıl amacımız buna dair bir farkındalık üretmekti. Yaptığımız duyurudan sonra çok sayıda mail aldık. Atölyelere koyduğumuz kişi sınırları hep taştı."Yetkililerden alınan bilgiye göre, düzenlenen programın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.