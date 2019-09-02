Haberler» Güncel» Haber

Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak

Afyonkarahisar'da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.

02.09.2019 18:25 Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak
Afyonkarahisar'da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.

Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndan 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu. 5 Eylül Perşembe günü patlamanın meydana geldiği kışlanın önünde şehit anne ve babaları bir araya gelerek anma töreni düzenleyecek. Saat: 10.00'da düzenlenecek anma törenlerinde 25 anne ve baba evlatlarını bir kez daha kışlanın önünde yad edecekler. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46   Burkina Faso'da darbeci generallere hapis cezası
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
00:40   Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
00:38   Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
00:27   Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:14   ABD'de teknede yangın: 4 ölü