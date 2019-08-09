Mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından TOMA'yla soğutma çalışması sürüyor

Mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından TOMA'yla soğutma çalışması sürüyorReyhanlı'da, askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Patlama seslerinin kesilmesiyle birlikte, olası bir patlamaya karşı alanda TOMA ile soğutma çalışmaları başlatıldı. TOMA'nın soğutma çalışmalarının ardından bölgeye itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA