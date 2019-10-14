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Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

14.10.2019 11:21Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde, tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlık, görüntüyü "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" başlığı ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

Haber:  ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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