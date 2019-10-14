Haberler » 3. Sayfa » Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

14.10.2019 11:25Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeyine girerek, Türk sınırlarının korunması ve güvenli bölge oluşturulması için icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nda, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken Türk İHA'ları tarafından tespit edildi. Teröristler Türk ordusunu çelik kanatları olan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. İki atış yapıldığı anlaşılan görüntülerde ilk atış tünelin önündeki kamyonete mühimmat ikmali yapan teröristlere yönelik oldu. İkincisi ise hemen yerin altında olduğu tespit edilen mühimmat deposunun yok edilmesi amaçlanarak tünelin giriş kısmına tam 12'den atış yapıldı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:56 Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
11:55 Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu
11:54 Kayseri'de 'Yol vermeme' cinayeti
11:57 Halkalı'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
11:47 Bolu'da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
11:45 Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı
11:37 Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti
14.10.2019 12:02:16