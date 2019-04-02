Muhittin Böcek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu. CHP adayı Muhittin Böcek, Antalya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Antalya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Muhittin Böcek ile ilgili seçim sonuçları ve Antalya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Antalya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Antalya aday yarışı ve Antalya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Antalya Seçim Bilgileri

Antalya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.437 olduğu belirlendi.

Antalya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.437 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Antalya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,22 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Antalya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.708.975 olduğu belirlendi.

Antalya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.456.341 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Antalya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhittin Böcek, Antalya yarışında % 50,62 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Muhittin Böcek toplamda 714.225 adet oy sayısına ulaştı.

Muhittin Böcek Kimdir?

1962'da Antalya'nın Konyaaltı ilc¸esinde doğdu. I·lk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Yu¨kseko¨ğrenimini Halkla I·lişkiler ve I·ktisat bo¨lu¨mlerini tamamladı, Kamu Yo¨netimi ve Siyaset Bilimi alanında yu¨ksek lisans yaptı.

Zirai u¨retim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren Böcek, 1994 ve 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez I·lc¸e Başkanlığı go¨revini yu¨ru¨ttu¨.

18 Nisan 1999'da Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009'da ve 30 Mart 2014 sec¸iminde de CHP'den Konyaaltı belediye başkanı seçildi.

Siyaset hayatı boyunca 4 do¨nem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı go¨revinde bulunan Muhittin Bo¨cek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bo¨lgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Ku¨ltu¨r Vakfı (KONTEV) Yo¨netim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı go¨revlerine de devam etmektedir.

CHP Antalya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.