Muhittin Ecer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN DERİK belediye başkan adayı olan Muhittin Ecer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN DERİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Muhittin Ecer isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN DERİK adayı Muhittin Ecer kimdir? Bağımsız MARDİN DERİK adayı Muhittin Ecer yüzde kaç oy aldı?

Muhittin Ecer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN DERİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhittin Ecer DERİK ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. DERİK ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Muhittin Ecer adlı Bağımsız adayı toplamda 32 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN DERİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.