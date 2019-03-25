25 Mart 2019, 23:32
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Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazıcıoğlu'nun hayatını konu alan videonun gösterildiği etkinlikte, katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini okudu.

Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
Kaynak: AA