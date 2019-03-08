Muhsin Yazıcıoğlu Davasında, 9 Kişiye Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dava Açıldı

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından, Yazıcıoğlu'nun ailesi ve kazada ölenlerin yakınları, arama-kurtarma çalışmalarında ihmali olduğunu iddia ettiği dönemin bazı kamu görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Verilen takipsizlik kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan dönmüş, kararın eksik araştırmayla verildiğine hükmedilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli 9 kamu görevlisi hakkında dava açmıştı.

İŞTE O 9 ŞÜPHELİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca tarafından "Görevi kötüye kullanmak" suçundan düzenlenen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet TİB Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Asts. Süleyman Akdoğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

YER TESPİTİNDE GEÇ KALINDI

Tanılır, Güngör, Akgün, Çelikbilek ve Bulut'un görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, kazanın meydana geldiği noktanın sinyal bilgilerinden tespiti için zamanında hareket etmedikleri kaydedilen iddianamede, "İl jandarma ve emniyet müdürlüğü görevlilerinin kazaya uğrayan ve yardım talep eden İsmail Güneş'in (gazeteci) cep telefon sinyal bilgisi ve GSM numaralarından yer tespiti ile ilgili TİB'den saat 16.00'a kadar herhangi bir yer tespiti bulunmadıkları, talebin gecikmeli olarak saat 16.30'da şüpheli Hüseyin Keskinkılıç'a ulaştırıldığı anlaşılmıştır" denildi.

İNİSİYATİF KULLANMADILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; şüpheliler Hüseyin Keskinkılıç ile Yaşar Kalkan'ın, sahip oldukları sorumluluğa uygun ve zamanında inisiyatif kullanmadıkları, bölgenin haritalarının hazırlanmasında gecikmelerin yaşanmasına neden oldukları belirtildi. Şüpheli Süleyman Akdoğu ile ilgili de "Konunun hayati bakımdan aciliyetine rağmen çalışmalarında yeterli özeni göstermediği" ifade edildi. Yine Gürsel Aktepe'nin ise beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtığı kaydedildi.

İLGİSİZ YERLER ARANDI

İddianamede, kaza günü 23.30 ve sonrasında aranacak alanı daraltan teknik bilgilendirme ve bunu doğrulayan kişi ve yetkililerin ifadelerinin değerlendirme dışı tutulduğuna dikkat çekildi. Bazı bilgilerin yeterli değerlendirmeden geçirilmeden ilgisiz yerlerin defalarca arandığı vurgulandı. Planlama, örgütlenme, personel yönetimi ve yönlendirme ile raporlamada etkin çalışma yürütemedikleri, aksama ve gecikmelere neden oldukları aktarılan şüphelilerin ceride kayıtlarını da bazı aksaklıkları gözden uzak tutacak şekilde oluşturduğu belirtildi.