Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Kaynak: İHA

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden kişiler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Keş Dağında helikopterinin düşürülmesiyle şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu için Adıyaman Yeni Pınar Camiinde mevlit okutuldu. Adıyaman Alperen Ocakları tarafından gerçekleştirilen mevlit etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.Mevlit sonrasında basın açıklaması yapan Adıyaman Alperen Ocakları Başkanı Sinan Önder, "Bundan tam 104 yıl önce şehadet şerbeti içmiş Çanakkale Şehitleri ve yine bir Mart ayında 25 Mart 2009'da hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk. Muhsin Yazıcıoğlu Türk - İslam Dünyasının şerefli bir yiğidi, tam bir Osmanlı evladı ve tam bir Alperendi. O bu ülkenin bir değeri, bir sigortası ve neferiydi. Milli ve manevi değerlerine bağlı, Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini mecliste temsil eden, onunda dediği gibi 'Toprağı saksıda, Köylüyü sinemada ve çileyi de edebiyat kitaplarından okumamış' bizzat içinden gelmiş bir liderdi.Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Keş Dağına helikopterinin düşürülmesiyle şehit olmuştu. Biz bu olaya ilk günden beri suikast diyoruz. Bu hain suikastın üzerinden tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dava dosyasın bir arpa boyu yol alınamaması biz Alperenleri ve Muhsin Başkan sevdalılarını derinden üzmekte ve rahatsız etmektedir. Suikast ile ilgili belgeler, bulgular ve görüntüler ortaya çıkmasına rağmen bu olayın hala çözülememiş olması bizlerin aklını bulandırmakta ve Devletimizle her daim barışık bir yapı olan biz alperenleri, artık devletimize küsmeye, kırılmaya başlıyoruz" dedi.Önder açıklamasının devamında, "15 Temmuz hain darbe girişimin ardından ortaya çıkan, Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye çalışan darbecilerin Muhsin Başkan suikastında da görüntülerinin ortaya çıkması ve düşürülen helikopterin kara kutusunu sökmeleri gösteriyor ki gelecekte bu ülke üzerinde değişim hayalleri kuranlara, Muhsin Yazıcıoğlu geçmişte olduğu gibi, o günde tanklara salam durmayacağını bildikleri için bu hain suikastı gerçekleştirdiler. Fakat bu suikast öyle basit bir şekilde şu veya bu örgüt tarafından yapıldı denilip milletin önüne üç beş isim atmakla çözülmeyecektir. Biz Alperenler olarak Muhsin Başkanımızın helikopteri düşürüldüğü gün arama kurtarma faaliyetlerindeki aksaklık, istihbarat zafiyeti, siyasi otorite boşluğu ve yanlış yönlendirmeler her ne eksiklikler yaşandıysa ve o günkü yetki sahiplerinden ve bugünde suikast süreci doğru ve tarafsız yönetmeyip her mahkemede hakim değiştiren, takipsizlik kararı veren savcıları görevde yükletenlere diyoruz ki; siz isteseniz de istemeseniz de adalet er yada geç tecelli edecek ve biz alperenlerinde hem bu dünyada hem de öbür dünyada elleri yakanızda olacaktır. Muhsin Başkanın davasının üzerinden değil 10 yıl 100 yıl geçse bile Türk-İslam davasının davacıları yiğit Alperenler ve Ülkücüler hak, hukuk ve adalet prensibi doğrultusunda bu davanın peşini bırakmayacaklardır" diye konuştu. - ADIYAMAN