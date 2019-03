Muhsin Yazıcıoğlu Kabri Başında Anıldı

Kaynak: AA

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, "Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki suikast süreciyle ilgili her türlü detayı, Yazıcıoğlu ailesi olarak yakından takip ediyoruz." dedi.Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında aile üyelerinin katıldığı törenle anıldı.Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, partililer ve sevenleri katıldı.Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ailesi, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı.Gülefer Yazıcıoğlu burada yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun büyük bir davası, fikriyatı ve hayalleri ile taviz vermediği bir ülküsü ve duruşunun olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca en zor şartlarda bile taviz vermeden hak bildiği mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü ifade eden Gülefer Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:"Muhsin Başkan, her türlü zorluğa, işkencelere ve zulme rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti, davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki suikast süreciyle ilgili her türlü detayı, Yazıcıoğlu ailesi olarak yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz. Evet, tam 10 yıldır sabırla bekliyoruz"Konuşmanın ardından anma etkinliğine katılanlar tekbir getirerek, dua etti.Anma etkinliği nedeniyle Taceddin Dergahı önünde Türk Kızılay çorba, Anadolu Sen Konfederasyonu lokma, sevenleri ise lokum ve gül suyu dağıttı.Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009'da Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a giderken Keş Dağı'na düşmüş, bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'nin cansız bedenleri Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulunmuştu.