Muhsin Yazıcıoğlu, Kabri Başında Anıldı

Kaynak: DHA

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında, ailesi tarafından Ankara'daki mezarı başında anıldı.Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine, eşi Gülefer, oğlu Furkan, kızı Firuze, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, sevenleri ve Alperen Ocakları teşkilat üyeleri ile Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililer katıldı. Törende, Yazıcıoğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı.'TAM 10 YILDIR SABIRLA BEKLİYORUZ'Törende konuşan Gülefer Yazıcıoğlu, eşi Muhsin Yazıcıoğlu'nun büyük bir davası, fikriyatı ve hayallerinin olduğunu söyledi. Gülefer Yazıcıoğlu, eşinin hayatı boyunca en zor şartlarda bile taviz vermeden hak bildiği mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Haksız bir davada kalabalıklarla yürüyeceğime haklı bir davada tek başıma yürürüm' dedi ve yürüdü. Ardına bakmadan yürüdü ve bu yolda şehit oldu. Şehit liderimizi günlük siyasete alet etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. İstismar etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. Onun gösterdiği hedefler için koşmalıyız. Muhsin başkan her türlü zorluğa, işkencelere ve zulme rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti. Davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Suikast süreciyle ilgili, her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz. Tam 10 yıldır sabırla bekliyoruz."MANSUR YAVAŞ'A TEPKİBu arada anma törenine katılan Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a ismi öğrenilemeyen bir kişi tepki gösterdi. Yavaş için, "Ne işi var onun burada?" diyen kişi, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.- Ankara