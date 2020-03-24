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Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 11 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı.

24.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:48
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Kahramanmaraş 'ta 11 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı.
Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililer katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anmada Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bıraktı, dua etti.
Genel Başkan Destici, törenin ardından yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle 25-31 Mart arasında yapılması planlanan "Muhsin Yazıcıoğlu Haftası" etkinliklerinin de iptal edildiğini hatırlattı.
Hastalığın bitmesinin ardından erteledikleri programları gerçekleştireceklerini aktaran Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızı ve onunla şehit olan arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. 11 yıl oldu ama ona olan özlemimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." şeklinde konuştu.
İnsan sağlığının her şeyin önünde olduğuna dikkati çeken Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gelmek isteyenlere koronavirüs nedeniyle dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Kahramanmaraş, Güncel

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