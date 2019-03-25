Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta Anıldı

Kahramanmaraş
'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP
) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl
Kültür Merkezi'ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazıcıoğlu'nun hayatını konu alan videonun gösterildiği etkinlikte, katılımcılar duygulu anlar yaşadı.
Öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini okudu.
Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.
Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
Kaynak: AA