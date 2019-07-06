06.07.2019 16:58
Haberler» Güncel» Haber

Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı vefat etti - SİVAS

Büyük Birlik Partisi kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı Tevfik Yazıcıoğlu, 97 yaşında vefa etti.

Büyük Birlik Partisi kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı Tevfik Yazıcıoğlu, 97 yaşında vefa etti.
Kale Mahallesi 2. Etap TOKİ toplu konutlarında yaşayan Tevfik Yazıcıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Üyesi Osman Tamer, BBP İlçe Başkanı Atilla Gezici, BBP Altınyayla İlçe Başkanı Faruk Tokuş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı vefat etti - SİVAS
Kaynak: AA
Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kale, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:21   Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
18:21   Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
18:19   Vosvos tutkunları Bolu'da buluştu - BOLU
18:19   Cezayir'de muhalifler, ulusal diyalog konusunu görüştü
18:14   Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
18:14   Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar
18:14   Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu