25.06.2019 15:39
Haberler » Güncel » Haber

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev müze oluyor

Muhsin Yazıcıoğlu

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan doğup büyüdüğü ev, müzeye dönüştürülecek.

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun Sivas 'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan doğup büyüdüğü ev, müzeye dönüştürülecek.
Sivas Valisi Salih Ayhan , 25 Mart 2009'ta Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evini ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da ziyarette hazır bulundu. Vali Ayhan, incelemede bulunduğu evin kısa sürede onarılarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun yakınları da gösterilen ilgi nedeniyle Vali Ayhan'a teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Elmalı , Şarkışla , Büyük Birlik Partisi , Muhsin Yazıcıoğlu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:59 Siirt'te Kıbrıs gazilerine madalya
16:59 Nevşehir Belediyesi Şehre Modern Caddeler kazandırıyor
16:58 İl emniyetinden çocuklara trafik eğitimi
16:58 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Ödülü
16:58 Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
16:58 Ürdünlü milletvekillerinden hükümete Bahreyn Çalıştayı tepkisi
16:58 Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava