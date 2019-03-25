Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Muhsin Yazıcıoğlu
'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Altun, Twitter
hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset
hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
Twitter, Siyaset, Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
Kaynak: AA