Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'in Sivas'taki mezarlarına ziyarette bulundu.Helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden Üstündağ, Yancı, Çetinkaya ve gazeteci Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyan Destici, dua etti.Destici, burada yaptığı açıklamada, 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.Seçim süreci içerisinde bulunulduğunu anımsatan Destici, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe bir seçim geçireceğimizi ümit ediyorum." dedi.BBP'nin seçimden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Destici, "Sivas bizim için çok önemli, rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizde emanetleri var, bizim üzerimizde hakları var. Onlardan bir tanesi de Sivas. Sivas'a dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız." diye konuştu.Anma programına, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ve bazı partililer katıldı.