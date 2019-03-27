Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Kahramanmaraş
'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP
'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
ile Yüksel Yancı
, Murat Çetinkaya
, Erhan Üstündağ
ve gazeteci İsmail Güneş
anısına Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı. Alperen Ocakları
tarafından ilçe meydanında açılan sergide, ziyaretçilere lokma ve çam fidanı dağıtıldı.
Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şimşek
, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını, vefatlarının 10. yılında rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.
Sergi açılışına BBP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Mahir Arı
, BBP İlçe Başkanı Atila Gezici ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA