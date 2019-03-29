Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

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Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Suşehri'nde mevlit okutuldu.Balhatun Camisi'nde okutulan mevlit sonrası konuşan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı İsmail Hakkı Tokgöz, asıl meselenin yiğit olmak ve dik durmak olduğunu söyledi.Kazada hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Tokgöz, "Yiğit olmak için Muhsin olmak lazım. Yiğitler ölmez. Bir ölür, bin dirilirler. Yavuz olurlar, Fatih olurlar, Alp olurlar, Eren olurlar. Yiğidin yüzü Allah'a dönüktür. Dünya malına tenezzül etmezler. Maddi ve manevi hayatları tam bir uyum içindedir. Namaz ibadeti olmasa başı eğilmek nedir bilmezler. Allah'dan başka kimseye ne el açarlar ne de yalvarırlar. " ifadelerini kullandı.Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Ayhan Özer, Milliyetçi Hareket Partisi Suşehri Belediye Başkan adayı Candan Ersoy, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ali Tercanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.