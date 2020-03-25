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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

25.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:58
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yıl dönümü
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cora, mesajında, Anadolu'nun yiğit evladı, vatan ve millet sevdalısı, yerli ve milli bir dava adamı merhum Yazıcıoğlu'nu, vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Yazıcıoğlu'nun ölümünü, Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan güçlerin içerideki karanlık ellerinin mıntıka temizleme hareketi olarak değerlendirdiğini vurgulayan Cora, şunları kaydetti:
"Olayın ardından siyasetteki ve siyasi partilerdeki gelişmeler ve değişimler gözardı edilemez. Dolayısı ile Yazıcıoğlu bir kaza neticesinde ölmedi, alçak bir suikast sonucu şehit edildi. Dosya münderecatına bakıldığında aynı kişilerin yani o karanlık ellerin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde parmak izlerinin bulunması tesadüf olarak değerlendirilemez. Bu suikasti gerçekleştiren o hain ellerin kirli emelleri gün gibi ortaya çıkarılmıştır. Bugün görevimiz o hainlerin, yardım edenlerin, ihmali olanların ve göz yumanların hukuk nezdinde hesap vermesini sağlamaktır. Yazıcıoğlu'nun ruhu şad olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Muhsin Yazıcıoğlu, Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Güncel

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