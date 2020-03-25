Muhsin Yazıcıoğlu sevenleri tarafından anlamlı anma

Hayatını vatan ve millet sevdasına adayan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü Kahramanmaraş 'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince anma etkinliklerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesi nedeniyle dualarla anılıyor.

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından hazırlanan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 11. Yıl dönümündeMuhsin Yazıcıoğlu'nu anma günü anısına bir video hazırlandı.Büyük beğeni toplayan videoda Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun Üşüyorum şiirinin dizelerini her ilden gönüllülerin okuması takdir topladı.

"her yıl 25 Martta Şehit Muhsin Yazıcıoğlunu Taceddin Dergahında anarken

bu yıl virüsten dolayıileri tarihe erteledik. Biz insanlarımız için #EvdeKal'ıyoruz ve en sevdiğimizi evimizde anıyoruz.

Siz de #EvdeKal'arak en sevdiklerinizin yanında kalın mesajı verildi.

Kaynak: Bültenler