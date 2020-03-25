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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında anıldı Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

25.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:50
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında anıldı
ANKARA - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.
Kahramanmaraş 'ta 11 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. Sevenleri, Yazıcıoğlu'nun kabri başına gelerek dualar ettikten sonra karanfil ve fotoğraf bıraktı.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehit olan arkadaşlarıyla beraber çalıştığını aktaran Mustafa Korkmaz, "Ben arkadaşlarımın ve Muhsin başkanın şehit olduğuna adım kadar eminim. Buna da kefil olurum. O düstur, o hayat tarzı üzerine yaşadılar" dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nu yad etmeden huzurlu olamayacaklarını düşünerek ziyarete geldiklerini ve 'korona virüs'ün buna engel olmayacağını aktaran Mustafa Korkmaz, "Türkiye'de rahmetle anmaya layık en mümtaz şahsiyet Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Ondan dolayı bu tür şeyler bizi engellemez" diye konuştu.
'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde zor şartlarda Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmek için Sivas'tan geldiğini aktaran Cesur Tanrısoy ise, rahmet dileyerek üzgün olduğunu belirtti.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu çocukluk yaşından beri ailecek tanıdıklarını belirten Bilal Yıldırım, Yazıcıoğlu'nun İslam sevdalısı olduğunu söyleyerek rahmet diledi. Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında anıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Genel

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında kabri başında anıldı

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