Muhtar Adayı Kılıç Kadınları Unutmadı

Kaynak: İHA

Gaziler Mahallesi Muhtar adayı Yusuf Kılıç 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla mahallesindeki kadınlara çiçek ve karanfil dağıttı.Gaziler Mahallesinde oturan kadınları ziyaret ederek günlerini kutlayan ve çiçek takdim eden Kılıç, 31 Mart'ta seçilmesi halinde yapacağı projeler hakkında da bilgi verdi. Kadınların her zaman toplumun her kesiminde vazgeçilmez değerler olduğunu, yılda sadece bir gün değil, her günün 24 saati değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Kılıç," Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden tüm dünya ve ülkemiz kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum" dedi.Kadınlar gününü seçmenlerine çiçek dağıtarak kutlayan Yusuf Kılıç'ın bu jestinin çok anlamlı bir davranış olduğunu belirten kadınlar ise," Son derece örnek bir davranış. Muhtar adayımıza bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bu tür şeyleri zaman zaman eşlerimizden, kardeşlerimizden yada çok az da olsa siyasetçilerden gördük, ama ilk kez bir Muhtar adayının kendi mahallesindeki kadınlara böylesine güzel bir jest yaptığına şahit oluyoruz. Bu davranış, özel günleri unutmayan bir kişi, göreve geldiği takdirde mahallemizle yakından ilgileneceğini, toplumun her kesimini kucaklayacağını, çok güzel hizmetler getireceğini ve sorunları çözeceğini gösteriyor " diye konuştu. - GAZİANTEP