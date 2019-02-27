Muhtar Adayı Tezdiğ'den Çiçek Gibi Hediye

Batman'ın, nüfusu ve seçmen sayısıyla, en büyük mahallelerinden biri olan Kültür Mahallesinde Muhtar Adayı İlyas Tezdiğ çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Muhtar Adayı Tezdiğ seçim çalışmaları kapsamında mahalleliye dağıttığı tohumlu kalemlerle çiçek gibi bir mahalle iddiasını hayata geçirmeye başladı. Tezdiğ, çevreye duyarlı materyallerden üretilen ve baş kısmında mahallelinin dikip evini, bahçesini, mahallesini çiçeklendirip yeşillendirebileceği tohumlar taşıyan kalemlerle, çevreye ve yeşile duyarlılığını gösterdi.

Seçmene dağıttığı tohumlu kalem hediyesiyle takdir toplayan Muhtar Adayı İlyas Tezdiğ, yaptığı açıklamada "İstedik ki mahallemize sahip çıkalım her evi çiçeklendirelim, mahallemizi çiçek gibi bir mahalleye dönüştürelim. Kalemlerin yanında dağıttığımız notlarda tohumların nasıl filizlendirilip ekileceği yazıyor. Çocuklarımızla beraber bu tohumları filizlendirip ektiğimizde, çocuklarımızın tertemiz zihnine, çiçek, doğa ve yeşil sevgisinin de tohumunu atabileceğimizi düşündük. Ve bunun için her ferdimize bu kalemlerden dağıtmaya karar verdik."

Örnek davranışıyla fark yaratan Muhtar Adayı Tezdiğ, 2014 yerel seçimlerinde de "Silaha Hayır" kampanyası ile farkını ortaya koymuş, takdir toplayıp ezici çoğunlukla muhtar seçilmişti. Askerlik tecil durumundan ötürü muhtarlık mazbatası elinden alınan İlyas Tezdiğ yine iddialı bir muhtar adayı olduğunu ortaya koydu.