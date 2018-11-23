Muhtar Adayından Belediye Başkanlarını Kıskandıracak Seçim Çalışması

23 Kasım 2018 Cuma 11:00



23 Kasım 2018 Cuma 11:00

Antalya'da yerel seçimlerde yeniden adaylığını açıklayan Memurevleri Mahallesi Muhtarı Muhammet Bıcıoğlu, Latif Doğan konseri düzenledi. 3 bin vatandaşın izlediği konser sonrası seçimi açık ara farkla kazanacağını savunan Bıcıoğlu, "Yüzde 80 seçilirim" dedi. Konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler kapsamında belediye başkan adayları kadar muhtarlar da projelerini vatandaşlarla paylaşıp seçime hazırlanıyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Muhtarı Muhammet Bıcıoğlu, gelecek dönemde de muhtar seçilmek için ilginç bir seçim çalışması gerçekleştirdi. 4,5 yıldır mahallenin muhtarlığını sürdüren Bıcıoğlu, 2. dönemde de koltuğunu korumak adına Latif Doğan'ı mahallesine getirerek Namık Kemal Kaplı Spor Salonunda konser düzenledi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konser, renkli görüntülere sahne olurken, mahalleliler Doğan'ın birbirinden güzel şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Bıcıoğlu'nun düzenlediği etkinliğe ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı."Türkiye'yi gezdirmek istiyorum"Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği konsere mahallelinin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Muhammet Bıcıoğlu, "Bizim mahallemizde kültürel gelişme ve sosyal faaliyet yok. Konser düzenleyelim diye düşündüm ve Latif Doğan aklıma geldi. Menajeri doktor bir arkadaşımın tanıdığı oluyordu. Böyle bir çalışma yaptık. Hiçbir maliyetim olmadı" dedi.Konser dışında mahalleliyi Türkiye gezilerine götürmek istediğini dile getiren Bıcıoğlu, "Karadeniz, Güneydoğu gibi yerlere geziler düzenleyip, mahalleliyi götürmek istiyorum. Benim mahallem yaşlı kesimden oluşuyor. Bu yüzden gidemeyen vatandaşlarımız var. Kültürel geziler düzenlemek istiyorum" ifadelerini kullandı."Yüzde 80 diyorum"Konserin seçim çalışmaları kapsamında bir muhtar adayı için Türkiye'de ilk olduğunu savunan Bıcıoğlu, konser sonrası seçimi açık ara kazanacağını iddia etti. Bıcıoğlu, "Seçilme şansını yüzde 80 diyorum. Bizim mahallemizde gerçekten 21 yıl sonra asfalt yapıldı. Spor salonumuz, muhtar evimiz yoktu. Okulumuz bahçesine 41 yıl sonra tuvalet yapıldı. Şu anda başka aday yok ama olduğunda vatandaş neyi tercih ederse saygı duyarım ama yüzde 80 seçileceğimi tahmin ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA