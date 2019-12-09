Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları Akçamescit Mahallesi muhtar azaları İbrahim Y.'den 15 bin, Mustafa A.'dan da 78 bin lira alıp dolandırdı.

Olay, 07 Aralık Cumartesi günü Ermenek ilçesinde meydana geldi. Kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları Akçamescit Mahalle muhtarı Musa K.'ye, azaları İbrahim Y. ve Mustafa A.'nın, banka hesap bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve acilen kendilerine ulaşmaları gerektiğini söyledi. Muhtar Musa K. de azalarının telefon numaralarını verdi. Azaları arayan şüpheliler, muhtarla yaptıkları telefon görüşmesini dinletip, güven kazanarak, banka hesaplarının terör örgütüne geçtiğini, hesaplarındaki parayı havale ettikleri takdirde, örgütün el koyamayacağını söyledi. Azalardan İbrahim Y., 15 bin lira Mustafa A. da 78 bin lirayı, şüphelilerin verdiği hesap numarasına yatırdı. Dolandırıldıklarını anlayan muhtar azaları polise şikayette bulundu. Polisin arama çalışmaları sürüyor.