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Muhtar bir çok yolu kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı

Elazığ'da bir muhtar, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallenin alternatif yollarını kapattı, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

08.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:40
Muhtar bir çok yolu kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı
Elazığ 'da bir muhtar, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallenin alternatif yollarını kapattı, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüse karşı bir çok önlem alınıyor. Kentte valilik koordinesinde bugüne kadar 6 noktada karantina uygulanmaya başlarken, bazı muhtarlar da kendi önlemlerini almaya başladı. 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi'nin muhtarı Hıdır Genç 'te tedbir amaçlı mahallenin alternatif yollarının kapattırdı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı. Muhtar aynı zamanda mahalleye yabancı kimseyi almadıklarını aktardı.

Mahallenin girişine seyyar satıcı ve hurdacı giremez tabelası asan muhtar Genç, "Mahallemizin alternatif yollarını polis uygulamasından kaçan bir çok araç kullanıyordu. Bizler de korona virüsü nedeniyle bu yolları kapattık. Önlemimizi aldık. Seyyar satıcı ve hurdacıları da mahallemize almıyoruz. Cami minaresinden anons ettirdim, Misafir geldiği zaman da benim haberim olacak. Yabancı kimseyi mahallemize almıyoruz. Tüm muhtar arkadaşlarıma da tavsiyem, önlemlerini alsınlar. Bu önlemlerimizi kendimiz ve ülkemiz için alıyoruz. Evde kalalım. Virüsü kısa sürede bitirelim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Genç, Güncel
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