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Muhtar'dan park ve halı saha talebi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dede Mahallesi muhtarı Zeki Göral, mahallelerinde çocukların oynaması için park ve gençlerin kullanması için de halı saha yapılmasını istedi.

05.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:58Muhtar'dan park ve halı saha talebi
'ın ilçesine bağlı Dede Mahallesi muhtarı Zeki Göral, mahallelerinde çocukların oynaması için park ve gençlerin kullanması için de halı saha yapılmasını istedi.

Dede Mahalle muhtarı Göral, mahallelerinde bulunan sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Mahallelerindeki alt yapı sorunlarının giderilmesini isteyen Göral, çocukların yararlanması için park ve gençlerin kullanması için halı saha talebinde bulundu. Eğitim kalitesini arttırmak için çalıştıklarını kaydeden Göral, mahallenin kalkınması için projelerinin olduğunu ve bunları da hayata geçirmek için yetkililerin desteğini beklediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

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