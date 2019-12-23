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Muhtar evini içki imalathanesine çevirdi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir muhtarın evine düzenlenen operasyonda, 100 bin lira değerindeki 500 litre sahte rakı, 5 adet tabanca 65 litre üzüm şırası ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

23.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:10 Muhtar evini içki imalathanesine çevirdi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir muhtarın evine düzenlenen operasyonda, 100 bin lira değerindeki 500 litre sahte rakı, 5 adet tabanca 65 litre üzüm şırası ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT), Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü muhtarı S.D. ile oğlu V.D.'nin içki imalathanesine çevirdiği evine operasyon düzenledi.
İmalathanede yapılan baskında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen 500 litre el yapımı rakı, 3 adet rakı yapımında kullanılan kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kama ele geçirildi.
Suçüstü gözaltına alınan muhtar S.D. ile oğlu V.D, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtar S.D. ile ilgili de idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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