Muhtar, evini içki imalathanesine çevirdi, 500 litre içki ele geçirildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT), Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü muhtarı S.D. ile oğlu V.D.'nin içki imalathanesine çevirdiği evine operasyon düzenledi.

500 LİTRE RAKI VE 150 KİLO ANASON ELE GEÇİRİLDİ

İmalathanede yapılan baskında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen 500 litre el yapımı rakı, 3 adet rakı yapımında kullanılan kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kama ele geçirildi.

Suçüstü gözaltına alınan muhtar S.D. ile oğlu V.D, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtar S.D. ile ilgili de idari işlem başlatıldığı öğrenildi.