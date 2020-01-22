Muhtar Gökoğlan, "Cengiz Başkan Olmasaydı, Bu Hizmetler Olmazdı"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula 'nın Pabuçlu Mahallesi'ne 2 bin 400 metre içme suyu isale hattı döşedi. Muhtar Hasan Gökoğlan da mahallelerinde yapılan çalışma için teşekkür ederek, "Cengiz Başkan olmasaydı, bu hizmetler olmazdı" dedi.

Bu kapsamda, Kula'nın Pabuçlu Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve tarım arazisinin altından geçen hattın iptal edilip, yola taşınması için başlayan çalışma tamamlandı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 2 bin 400 metrelik içme suyu isale hattı döşeme işi ile hat sağlıklı bir yapıya kavuştu.

"MASKİ'yi aradığımız an ekipleri kapımızda görüyoruz"

Mahalle Muhtarı Hasan Gökoğlan, "Çalışmalardan memnunuz. MASKİ'yi aradığımız an ekipleri kapımızda görüyoruz. Neredeyse her gün hattımızda patlak yaşanıyordu. Şimdi bu sıkıntımız sona erdi. Cengiz Başkandan Allah razı olsun. O olmasaydı, bu hizmetler olmazdı" dedi.